Олимпийская чемпионка Сорина объяснила, почему пропустила летний чемпионат России по лыжам
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Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина объяснила, почему пропустила летний чемпионат России.
Национальное первенство на лыжероллерах проходило в Тюмени с 16 по 20 сентября. На внутренних соревнованиях Сорина представляет Тюменскую область.
«Ещё за неделю до старта я планировала бежать всю программу, чувствовала себя готовой. Но за четыре дня до первой гонки я немного приболела, и в итоге мы решили пропустить чемпионат. Не было смысла стартовать в таком состоянии, ведь сезон проходящим будет», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с российской лыжницей Татьяной Сориной читайте на «Чемпионате» завтра, 23 сентября.
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