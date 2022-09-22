Вяльбе — о допуске россиян на ЧМ: будет зависеть от того, какое настроение будет у МОК

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, в каких стартах выступят российские лыжники в сезоне-2022/2023, если их не допустят на международные старты.

«Календарь сделан достаточно давно, всё находится в министерстве спорта. Как и у других федераций, у нас прибавились этапы Кубка России, их стало больше, сравняли приблизительно как на Кубке мира. И если мы не будем допущены до чемпионата мира, то у нас назвать можно как угодно, но будут в те же дни те же гонки. Чтобы спортсмены не чувствовали соревновательного голода, мы всё это продумали.

Одни говорят, что будет послабление и вроде бы Международный олимпийский комитет уже по-другому смотрит, другие принимают решения. Например, IBU, хоккей до 24-го года никуда не пустят. Сложно сказать, мне кажется, это будет зависеть от того, какое настроение будет у МОК. В неолимпийских видах спорта практически все российские спортсмены выступают. Все довольны, все счастливы, никаких проблем нет», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».