«Это даже не рассматривается». Российская лыжница Сорина – о смене спортивного гражданства
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Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина высказалась о возможности смены спортивного гражданства из-за отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
28-летняя лыжница тренируется в группе своего мужа — Егора Сорина.
«Смена спортивного гражданства? Нет, конечно, этот вариант даже не рассматривается. У нас в России хорошие условия. Нужно только потерпеть немного и всё наладится. Мне кажется, иностранцы ещё будут просить, чтобы мы вернулись. Я не представляю лыжные гонки без российских спортсменов», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с российской лыжницей Татьяной Сориной читайте на «Чемпионате» сегодня, 23 сентября.
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