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«Посмотрю, как они между собой будут колупаться». Лыжница Сорина — о Кубке мира без России

«Посмотрю, как они между собой будут колупаться». Лыжница Сорина — о Кубке мира без России
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Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина рассказала, будет ли смотреть гонки Кубка мира, если отстранение отечественных спортсменов будет продлено и соревноваться с зарубежными соперниками не придётся.

«Буду ли смотреть Кубок мира без России? Да, но выборочные гонки. Посмотрю, как они между собой будут колупаться.

После завершения карьеры Терезе Йохауг, на которую все ориентировались, к кому теперь подбираться? Сезон бы начать – может, и не придётся ни к кому подбираться. Пусть лучше за нами попробуют угнаться (смеётся)», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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