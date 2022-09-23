«Очень удивилась!» Олимпийская чемпионка — о призовых на летнем чемпионате России по лыжам

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина высказалась о наличии и уровне призовых на летнем чемпионате России в Тюмени.

Сорина не принимала участия в гонках национального первенства. За четыре дня до первой гонки Татьяна приболела и вместе с мужем и тренером Егором Сориным решила не выходить на старт.

«Удивили ли неплохие призовые на летнем чемпионате России? Очень! Если так будет и дальше, то придётся поменьше гонок пропускать (смеётся)», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

На чемпионате России в Тюмени победитель каждой гонки получил 100 тыс. рублей, второй призёр — 80 тыс., третий — 60 тыс., лыжники, вошедшие в топ-6, — 40, 30 и 20 тыс. рублей соответственно.