«Очень удивилась!» Олимпийская чемпионка — о призовых на летнем чемпионате России по лыжам
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Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина высказалась о наличии и уровне призовых на летнем чемпионате России в Тюмени.
Сорина не принимала участия в гонках национального первенства. За четыре дня до первой гонки Татьяна приболела и вместе с мужем и тренером Егором Сориным решила не выходить на старт.
«Удивили ли неплохие призовые на летнем чемпионате России? Очень! Если так будет и дальше, то придётся поменьше гонок пропускать (смеётся)», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
На чемпионате России в Тюмени победитель каждой гонки получил 100 тыс. рублей, второй призёр — 80 тыс., третий — 60 тыс., лыжники, вошедшие в топ-6, — 40, 30 и 20 тыс. рублей соответственно.
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