Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из России рассказала о тяжёлом восстановлении

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина рассказала о восстановлении после операции на плече.
«Сама операция прошла успешно, но у меня начались осложнения. Врачи говорили, что восстановление займёт четыре месяца, которые истекли в июле, но всё затянулось. Из-за защемления нерва у меня совсем не работал бицепс на правой руке. Всё лето он просто не реагировал, только в августе мышца вновь начала хоть как-то работать, да и сейчас ещё не полностью восстановилась, на это нужно время. С плечом, слава богу, всё в порядке, и я могла бы делать всё без ограничений, но пока работаю над тем, чтобы восстановить объём и работоспособность бицепса. Чтобы вы понимали, насколько сказалось на мне это защемление нерва, – я до сих пор ни разу не могу подтянуться, а подтягивалась очень много. Тренировалась с палками и не чувствовала толчка. В силовом плане я сильно отстала, а про короткие ускорения вообще молчу – летом ничего этого у меня не было. Более-менее нормально я начала работать менее месяца назад. Поэтому и не хочу сейчас форсировать. Я рассчитываю ещё четыре года всё-таки побегать», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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