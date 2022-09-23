Вероника Степанова оценила возможные сложности с визами в случае допуска россиян на КМ

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Вероника Степанова высказалась о возможных визовых сложностях, с которыми могут столкнуться российские лыжники, если им вернут допуск на этапы Кубка мира. Ранее о возможном возвращении допуска сообщил генеральный секретарь FIS Мишель Вион.

«Шенгенские визы — это вопрос, который нельзя смешивать с правом участия в международных соревнованиях. У одних россиян есть визы, у других — вид на жительство, у третьих — двойное, тройное гражданство. Это личное дело. Но если европейские политики не хотят заполучить массовую головную боль вдобавок к угрызениям совести, то и ставить визовые барьеры для российских спортсменов им не стоит», — приводит слова Степановой Dagbladet.

Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки: