В Финляндии отреагировали на слова генсека FIS о возможном возвращении россиян на КМ

Представитель Финляндии в совете Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мартти Ууситало отреагировал на слова генерального секретаря FIS Мишеля Виона. Ранее Вион намекнул, что российским лыжникам могут вернуть допуск на Кубок мира.

«Его заявления были явно неверно истолкованы. Нет такого волевого намерения [чтобы вернуть россиян и белорусов на Кубок мира]. И никаких дискуссий на эту тему не было.

В своём выступлении Мишель сослался на заявление главы МОК Томаса Баха. Было заявлено, что в какой-то момент спортивный мир должен подготовиться к тому, что россияне вновь начнут выступать на мировой арене. Но пока это не так.

Когда придёт время, спорт может стать первым объединяющим фактором. Но это время ещё не настало. И никто в нашем совете этот вопрос не поднимал», — приводит слова Ууситало Ilta-Sanomat.

В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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