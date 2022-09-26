Вероника Степанова объяснила, зачем тратит время на общение с норвежскими таблоидами
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова объяснила, почему не отказывает в комментарии представителям норвежских изданий.
«Зачем я вообще трачу время на общение с норвежскими таблоидами? Теми самыми, что и раньше объективностью не отличались, а в последнее время вообще стали инструментами ненависти по отношению к России? Потому, что идёт борьба за умы, в том числе норвежские, и мы обязаны в ней выиграть.
Чем скорее обычные, нормальные люди там поймут, что мы живём рядом, что мы не исчезнем, не улетим на Марс и что стеной из вранья от нас не разделить, тем лучше будет всем», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
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