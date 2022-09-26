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Шведский лыжник не исключил бойкот турниров, если Россию вернут на международные старты

Шведский лыжник не исключил бойкот турниров, если Россию вернут на международные старты
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Шведский лыжник Вильям Порома не исключил бойкот этапов Кубка мира в случае, если российских спортсменов вернут на международные старты.

«Есть же ощущение, что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) всё ещё идёт в другом направлении. Мы ведь понятия не имеем, как это закончится. Что думаю о том, что FIS может допустить Россию на Кубок мира? Если это случится при том, что все другие федерации высказались против, то это будет совсем нехорошо, неприятно. Возможен ли в таком случае бойкот Кубка мира? Если будет так, что другие виды спорта, помимо нашего, исключат их, то да, это будет возможно», — приводит слова Порома Expressen.

Ранее генеральный секретарь FIS (Международная федерация лыжного спорта) Мишель Вионь намекнул, что российским лыжникам могут вернуть допуск на Кубок мира.

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