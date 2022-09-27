Терезе Йохауг станет новым экспертом норвежского телеканала NRK

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг стала новым экспертом норвежского государственного телеканала NRK. Контракт с ней рассчитан до 2026 года.
«Я чувствую, что обладаю многими знаниями после столь долгого пребывания в спорте. И у меня будет возможность передать их. На протяжении всей моей карьеры мне больше всего нравились лыжные гонки и NRK», — приводит слова Йохауг NRK.
Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
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