«Для меня плюс, если мы будем бегать только в России». Лыжник Устюгов — о зимнем сезоне

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как относится к отстранению от международных соревнований.
«Честно говоря, для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России. Как сказал в недавнем интервью Савелий Коростелёв, мы же будем бегать постоянно с лидерами, с лучшими лыжниками страны. Конечно, в том, что российские лыжники пропустят международный сезон, хорошего нет ничего. Но я говорю со своей колокольни. Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать своё право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, где буду стартовать, и никто не займёт моё место», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Сергеем Устюговым на «Чемпионате» читайте завтра, 28 сентября.
- 27 сентября 2022
-
22:46
-
22:30
-
21:30
-
20:44
-
17:42
-
09:28
- 26 сентября 2022
-
21:07
-
20:55
-
20:54
-
15:01
-
11:29
-
09:55
-
09:38
- 25 сентября 2022
-
10:03
- 24 сентября 2022
-
18:37
- 23 сентября 2022
-
21:00
-
19:51
-
18:35
-
10:31
-
10:00
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
07:00
- 22 сентября 2022
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
20:46
-
18:29
-
16:29
-
16:00
-
15:40
-
15:18
-
14:59
-
14:58