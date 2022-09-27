«Для меня плюс, если мы будем бегать только в России». Лыжник Устюгов — о зимнем сезоне

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как относится к отстранению от международных соревнований.

«Честно говоря, для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России. Как сказал в недавнем интервью Савелий Коростелёв, мы же будем бегать постоянно с лидерами, с лучшими лыжниками страны. Конечно, в том, что российские лыжники пропустят международный сезон, хорошего нет ничего. Но я говорю со своей колокольни. Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать своё право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, где буду стартовать, и никто не займёт моё место», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Сергеем Устюговым на «Чемпионате» читайте завтра, 28 сентября.