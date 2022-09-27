Джессика Диггинс опубликовала милое фото с мужем

Олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс опубликовала в своих социальных сетях милое совместное фото с мужем, бывшим канадским хоккеистом Уэйдом Поплавски. В кадре пара отдыхает на пляже. Джессика добавила под фото эмодзи «сердце».

Диггинс вышла замуж за Поплавски этой весной, в конце мая.

Фото: из личного архива Джессики Диггинс

31-летняя Диггинс – олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, чемпионка мира 2013 года в той же дисциплине, обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/2021. На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Джессика завоевала две личные медали – бронзу в личном спринте и серебро в марафоне.

Кубок мира – 2022/2023 возьмёт старт в финской Руке. Этап пройдёт с 25 по 27 ноября.