Российский лыжник мог готовиться со сборной Италии. Но этому помешали политические события

30-летний российский лыжник Сергей Устюгов признался, что мог бы осуществлять подготовку к различным соревнованиям вместе со сборной Италии, однако преградой этому послужили политические обстоятельства.
«Мог ли я работать с Крамером за границей? Давайте уже закроем этот вопрос. Все же понимают, что спортсмены являются сотрудниками разных силовых структур, я не исключение. А время сейчас сами знаете какое. Вот и всё. Если бы не это, я мог бы готовиться вместе со сборной Италии», — сказал Устюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, Сергей Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете 4×10 км, двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратным чемпионом мира среди молодёжи, пятикратным чемпионом мира среди юниоров, а также заслуженным мастером спорта России.
Полное интервью с Сергеем Устюговым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки.
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