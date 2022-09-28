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Российский лыжник мог готовиться со сборной Италии. Но этому помешали политические события

Российский лыжник мог готовиться со сборной Италии. Но этому помешали политические события
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30-летний российский лыжник Сергей Устюгов признался, что мог бы осуществлять подготовку к различным соревнованиям вместе со сборной Италии, однако преградой этому послужили политические обстоятельства.

«Мог ли я работать с Крамером за границей? Давайте уже закроем этот вопрос. Все же понимают, что спортсмены являются сотрудниками разных силовых структур, я не исключение. А время сейчас сами знаете какое. Вот и всё. Если бы не это, я мог бы готовиться вместе со сборной Италии», — сказал Устюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Сергей Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете 4×10 км, двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратным чемпионом мира среди молодёжи, пятикратным чемпионом мира среди юниоров, а также заслуженным мастером спорта России.

Полное интервью с Сергеем Устюговым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки.

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