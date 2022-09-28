«Моя мотивация — сантиметры на пузе». Сергей Устюгов рассказал, как борется с лишним весом

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, как борется с лишним весом.

«Я вес очень быстро набираю. Во время сезона ты очень много тренируешься и выступаешь, очень много ешь. А когда сезон заканчивается, ешь ты так же много, а тренируешься гораздо меньше. Вот и начинаешь прибавлять в весе. Не знаю, как у других, но у меня как на дрожжах вес растёт, я буквально за пять дней могу набрать приличное количество килограммов.

В обратную сторону – когда как. Бывает быстро, а бывает долго. Это зависит от интенсивности нагрузок. Если интенсивность высокая, то как в топку всё закидываешь в себя, а внутри всё быстро сгорает.

Главное, чтобы с мотивацией был порядок, а я на это не жалуюсь. Моя мотивация – лишние сантиметры на пузе (показывает). Я реально просто получаю удовольствие от того, что сейчас делаю», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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