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«Выхожу на тренировки, когда захочу». Устюгов рассказал, как готовится к новому сезону

«Выхожу на тренировки, когда захочу». Устюгов рассказал, как готовится к новому сезону
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, как готовится к сезону-2022/2023.

«Сейчас я в определённом смысле сам себе хозяин, я могу выходить на тренировки тогда, когда захочу, – хоть в 7:30, хоть в 10:00, хоть в 11:00. Меня это устраивает, мне не приходится ни под кого подстраиваться.

Все планы мне скидывает Маркус Крамер. Если я могу, то выполняю план в полном объёме, если не могу – объясняю, по какой причине я не сделал работу или заменил её на что-то другое», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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