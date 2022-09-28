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«Главное — чтобы до конца жизни не снилось». Устюгов — о неприятном воспоминании с ОИ-2022

«Главное — чтобы до конца жизни не снилось». Устюгов — о неприятном воспоминании с ОИ-2022
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, что больше всего запомнилось ему на тех Играх в Пекине. По словам российского спортсмена, он не может забыть обидное поражение в полуфинальном забеге в личном спринте. Золото в этой дисциплине завоевал норвежец Йоханнес Клебо.

«Я даже после Олимпиады не финиш эстафеты вспоминаю, а тот финиш в полуфинале личного спринта, когда я не прошёл дальше, хотя и был готов. Но… Главное, чтобы тот полуфинал до конца жизни мне не снился, ведь положительных моментов гораздо больше», — рассказал Сергей Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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