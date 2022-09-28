Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал, как общается с соперниками-иностранцами

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, как общается с иностранными лыжниками.

«С итальянцами мы общаемся, но немного. Поздравляем друг друга с днями рождения, какими-то событиями в жизни. В основном про них Маркус (Крамер, бывший тренер сборной России по лыжным гонкам. — Прим. «Чемпионата») рассказывает. Говорит, что де Фабиани сильно прибавил. Похоже, Франческо переварил ту нагрузку, которую получил в прошлом году, ведь ему реально было очень тяжело с нами тренироваться. Зима придёт, посмотрим, как он побежит», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке: