Лыжник Устюгов поставил цель на предстоящий сезон. Он хочет выиграть четыре золота ЧР-2023
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов заявил, что его цель — выиграть четыре золотые медали на чемпионате страны, который пройдёт в 2023 году.
«Я сам от себя ничего не жду. У меня есть четыре гонки в сезоне, которые мне нужно выиграть. Всё остальное – проходящие старты и набор формы, не более.
Речь про чемпионат России. К альтернативным стартам тоже попробую подвестись, но там видно будет. Раньше на высоте я неплохо смотрелся, но в Сочи бежал только один раз – на Олимпиаде», — рассказал Сергей Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Также посмотрите видео, как олимпийская чемпионка Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
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