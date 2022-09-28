Вяльбе отреагировала на решение Норвегии бойкотировать заседание FIS из-за допуска россиян

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение норвежской делегации бойкотировать ежегодное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия там россиян. Встреча делегатов пройдёт с 28 по 30 сентября в Цюрихе (Швейцария).

«Нет ничего нового в том, что норвежская федерация по-прежнему не желает видеть россиян на международной арене», — приводит слова Вяльбе TV2.

В Цюрихе Вяльбе намерена провести личную встречу с президентом FIS Йоханом Элиашем. Ранее организация продлила отстранение россиян от международных стартов, введённое в марте. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира — 2022/2023 будет сделано 22 октября.