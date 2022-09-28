Экс-глава норвежской федерации лыж: я активно работал, чтобы россиян отстранили в марте

Бывший президент норвежской федерации, член правления Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) норвежец Эрик Рёсте прокомментировал решение норвежской делегации бойкотировать ежегодное заседание FIS из-за присутствия там представителей России. Встреча делегатов пройдёт с 28 по 30 сентября в Цюрихе (Швейцария).

«Моя позиция по ситуации на Украине хорошо известна. У меня не было сомнений, что это экстраординарная ситуация, требующая экстраординарных мер. Поэтому я активно работал над тем, чтобы россиян и белорусов отстранили в марте. Ничто не изменило мою точку зрения. По моему мнению, отстранение должно распространяться не только на спортсменов», — приводит слова Рёсте TV2.