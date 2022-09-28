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Глава федерации лыж Норвегии рассказала, как принималось решение о бойкоте заседания FIS

Глава федерации лыж Норвегии рассказала, как принималось решение о бойкоте заседания FIS
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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг прокомментировала решение бойкотировать первое за несколько лет очное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия на нём представителей России. Оно проходит в Цюрихе (Швейцария) с 28 по 30 сентября.

«За решением, которое мы приняли сегодня, стоят все. Никто не хочет участвовать в мероприятиях, где есть россияне.

Я узнала, что россияне прилетели в Цюрих, когда села в самолёт в Норвегии. Мы сразу договорились об общей встрече. Некоторые из нашей делегации уже прилетели в Швейцарию, другие уже возвращаются домой. Это вызвало хаос, потому что Норвегия представлена во всех комитетах», — приводит слова Дюрхауг VG.

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Теги Лыжи Кубок мира FIS •••

Источник: VG

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