Глава федерации лыж Норвегии рассказала, как принималось решение о бойкоте заседания FIS
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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг прокомментировала решение бойкотировать первое за несколько лет очное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия на нём представителей России. Оно проходит в Цюрихе (Швейцария) с 28 по 30 сентября.
«За решением, которое мы приняли сегодня, стоят все. Никто не хочет участвовать в мероприятиях, где есть россияне.
Я узнала, что россияне прилетели в Цюрих, когда села в самолёт в Норвегии. Мы сразу договорились об общей встрече. Некоторые из нашей делегации уже прилетели в Швейцарию, другие уже возвращаются домой. Это вызвало хаос, потому что Норвегия представлена во всех комитетах», — приводит слова Дюрхауг VG.
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