Глава федерации лыж Норвегии рассказала, как принималось решение о бойкоте заседания FIS

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг прокомментировала решение бойкотировать первое за несколько лет очное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия на нём представителей России. Оно проходит в Цюрихе (Швейцария) с 28 по 30 сентября.

«За решением, которое мы приняли сегодня, стоят все. Никто не хочет участвовать в мероприятиях, где есть россияне.

Я узнала, что россияне прилетели в Цюрих, когда села в самолёт в Норвегии. Мы сразу договорились об общей встрече. Некоторые из нашей делегации уже прилетели в Швейцарию, другие уже возвращаются домой. Это вызвало хаос, потому что Норвегия представлена во всех комитетах», — приводит слова Дюрхауг VG.