Менеджер сборной Норвегии по лыжам — о бойкоте: обозначить свою позицию очень важно

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам, член комитета FIS Эспен Бьервиг высказался о решении бойкотировать заседание организации в Цюрихе (Швейцария) из-за допуска на него представителей России.

«Конечно, мы могли узнать об этом заранее. Но, как я уже сказал, нас очень удивило их присутствие. Мы решили не участвовать, чтобы обозначить своё резкое дистанцирование от России и Беларуси, у которых много представителей в комитетах.

Обозначить свою позицию очень важно для нас. Процесс принятия решения сегодня был проведён достойно и тщательно, при этом мы уважаем мнения иных федераций и стран по поводу сложившейся ситуации», — приводит слова Бьервига VG.

В июле FIS продлила отстранение россиян от международных стартов, введённое в марте. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира — 2022/2023 будет объявлено 22 октября.