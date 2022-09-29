Двукратный олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндаль сообщил, что борется с раком яичка

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль сообщил, что лечится от онкологии.
«Я почувствовал перемены в своём теле. Не был уверен, нужно ли переживать, но решил провериться. Отправился к врачу, откуда меня быстро перевели в больницу, где подозрения доктора подтвердились. Рак яичка.
Анализы, сканирование и операция — всё произошло очень быстро. Прогнозы очень хорошие. Всё благодаря решению пойти к врачу сразу, как только заподозрил, что что-то не так.
Фото: из личного архива Акселя Лунда Свиндаля
Знаете, что рак яичка — наиболее распространённый тип рака у мужчин моложе 50 лет? Нередко пациентами являются парни моложе 20 лет. Я не знал этого, но теперь знаю. Также знаю, что мужчины не умеют говорить о проблемах со здоровьем. Часто это именно то, нужно сделать, чтобы получить помощь или принять правильное решение пойти к врачу», — написал Свиндаль в своих социальных сетях.
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