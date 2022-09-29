Эбба Андерссон: я ещё не определилась со своим планом на этот сезон

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что ещё не определилась с планом на предстоящий сезон.
«Честно скажу, что на самом деле я ещё не определилась со своим планом того, как я хочу выступать в этом сезоне. До сих пор я уделяла много внимания тренировкам, но теперь, когда зима всё ближе и ближе, становится актуальным взглянуть на календарь соревнований. Понять, что я хочу сделать так, чтобы путь к чемпионату мира был как можно более оптимальным.
Пока не решила точно, как именно я хочу это сделать. Конечно, заманчиво участвовать на Тур де Ски, но я не уверена, что так получится.
Прошлый сезон? Тогда я действительно поверила в свой план и совсем не жалею, что поехала на Тур де Ски, потому что это был очень успешный тур для меня. К Олимпиаде я верила именно в это, так что не жалею ни о чём связанном с этим», — приводит слова Эббы Андерссон SVT.
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