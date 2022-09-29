В Норвегии не исключают бойкота лыжных соревнований в случае возвращения россиян

Глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования.
«Исключение сейчас ещё более очевидно, чем в феврале.
Конечно, мы должны принять решение, если это произойдёт. Мы хотели бы конкурировать со всеми в мире, но это ценный выбор для нас. Чтобы отстаивать свои принципы, которые у нас есть, я могу сказать о лыжах, что мы готовы пойти на многое.
Это будет серьёзное решение для всей ассоциации. Говоря от себя, мне трудно понять, как мы можем выходить и конкурировать с русскими, пока они ведут специальную военную операцию на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).
Бойкот? Мы должны будем всё оценить. С этим связано много последствий, поэтому будем обсуждать это, если возникнет такая ситуация. Мы несем ответственность за то, чтобы принять верное решение», — приводит слова Торбьорна Скогстада Nettavisen.
- 29 сентября 2022
-
13:55
-
13:50
-
11:51
-
09:53
-
08:06
-
00:41
- 28 сентября 2022
-
22:58
-
22:18
-
20:59
-
20:29
-
19:06
-
18:51
-
17:28
-
14:11
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 27 сентября 2022
-
23:15
-
22:46
-
22:30
-
21:30
-
20:44
-
17:42
-
09:28
- 26 сентября 2022
-
21:07
-
20:55
-
20:54
-
15:01
-
11:29
-
09:55