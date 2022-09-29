В Норвегии не исключают бойкота лыжных соревнований в случае возвращения россиян

Глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Исключение сейчас ещё более очевидно, чем в феврале.

Конечно, мы должны принять решение, если это произойдёт. Мы хотели бы конкурировать со всеми в мире, но это ценный выбор для нас. Чтобы отстаивать свои принципы, которые у нас есть, я могу сказать о лыжах, что мы готовы пойти на многое.



Это будет серьёзное решение для всей ассоциации. Говоря от себя, мне трудно понять, как мы можем выходить и конкурировать с русскими, пока они ведут специальную военную операцию на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Бойкот? Мы должны будем всё оценить. С этим связано много последствий, поэтому будем обсуждать это, если возникнет такая ситуация. Мы несем ответственность за то, чтобы принять верное решение», — приводит слова Торбьорна Скогстада Nettavisen.