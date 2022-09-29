Финляндия поставит вопрос об исключении России и Беларуси из советов FIS

Ассоциация лыжного спорта Финляндии заявила, что, в отличие от своих норвежских коллег, не намерена бойкотировать заседание совета Международной федерации (FIS) в Цюрихе из-за участия в нём представителей России и Беларуси, чтобы не усилить влияние последних на выносимые решения. Однако финны планируют поставить вопрос об упразднении должностей представителей России и Беларуси в международных спортивных федерациях.

«Ассоциация лыжного спорта Финляндии считает важным присутствовать не только для принятия решений о ходе предстоящего сезона в нескольких видах спорта, но и чтобы обнародовать свою негативную позицию по поводу участия России и Беларуси. Отсутствие на встрече означало бы, что мы не сможем занять позицию по важным вопросам, на которые могут повлиять Россия и Беларусь. Мы абсолютно не хотим этого.

В дальнейшем исключение России и Беларуси следует распространить не только на спортсменов, но и на попечительский и представительский советы. Это должно было быть решено официальным путём, как ранее и для спортсменов. Мы обязательно поднимем этот вопрос в Цюрихе и потребуем их исключения из совета FIS», — заявил исполнительный директор ассоциации Исмо Хямяляйнен сайту организации.