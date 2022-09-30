Елена Вяльбе рассказала, как восприняла бойкот Норвегией заседания FIS из-за России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как восприняла решение норвежской делегации бойкотировать ежегодное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия там россиян.
«Мне всё равно. Какая мне разница, что меня не хотят видеть? Я здесь не как ваш гость (отвечает норвежскому журналисту)», — приводит слова Вяльбе TV2.
В настоящее время российские лыжники отстранены от международных соревнований. Ещё в марте FIS приняла решение об отстранении россиян из-за политических событий. 8 сентября исполком Международного олимпийского комитета оставил в силе санкции в отношении российских атлетов. Пока неизвестно, будут ли они допущены к соревнованиям в новом сезоне.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
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