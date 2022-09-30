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Коростелёв: если предстоит бегать в России, ничего страшного лично для меня не случится

Коростелёв: если предстоит бегать в России, ничего страшного лично для меня не случится
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Чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Задачи на сезон? Окончательно еще не утверждено, что мы не будем участвовать в международных стартах. Если так случится, и мы будем соревноваться дома, мне это только в плюс, потому что все мировые лидеры проведут сезон в России. Для меня это возможность узнать больше о своем уровне на их фоне.

В этом сезоне хотелось бы попасть на Кубок мира. Но, если предстоит бегать в России, ничего страшного лично для меня не случится. Когда на сборах, если честно, не думаешь об этом. Только, когда какая-то очередная новость на эту тему выходит, обсуждаешь её в команде, но потом снова погружаешься в тренировочный процесс, становится не до этого», — приводит слова Савелия Коростелёва Sport24.

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