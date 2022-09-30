Коростелёв: если предстоит бегать в России, ничего страшного лично для меня не случится

Чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Задачи на сезон? Окончательно еще не утверждено, что мы не будем участвовать в международных стартах. Если так случится, и мы будем соревноваться дома, мне это только в плюс, потому что все мировые лидеры проведут сезон в России. Для меня это возможность узнать больше о своем уровне на их фоне.
В этом сезоне хотелось бы попасть на Кубок мира. Но, если предстоит бегать в России, ничего страшного лично для меня не случится. Когда на сборах, если честно, не думаешь об этом. Только, когда какая-то очередная новость на эту тему выходит, обсуждаешь её в команде, но потом снова погружаешься в тренировочный процесс, становится не до этого», — приводит слова Савелия Коростелёва Sport24.
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