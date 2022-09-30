«Он лучший лыжник прямо сейчас». Коростелёв — о Большунове

Чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв объяснил, почему ориентируется на трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, российского лыжника Александра Большунова.

«Он лучший лыжник прямо сейчас. На кого еще ориентироваться как не на лучших?



Как стать таким же крутым? Тренироваться!» — приводит слова Савелия Коростелёва Sport24.

Коростелёв стал серебряным призёром в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим ходом и бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходил в Тюмени. Спортсмену 18 лет.

Александр Большунов пропустил летний чемпионат России. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте.