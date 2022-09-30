Российские и белорусские лыжники не смогут участвовать в новом сезоне Ski Classics
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Спортсмены из России и Беларуси не смогут выступить в новом сезоне лыжной серии Ski Classics. Запрет на участие сохраняется из-за специальной военной операции России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Об этом сообщил Langrenn.
Ski Classics не допустит спортсменов из России и Беларуси, а команды Pro Tour из этих стран не будут участвовать в зимней серии. Кроме того, исключение означает, что соревнования в России, которые ранее имели статус соревнований Ski Classics Challenger, больше не имеют этого статуса.
Ski Classics продолжает внимательно следить за ситуацией и развитием событий.
Первые старты нового сезона Ski Classics пройдут в Австрии 10 и 11 декабря.
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