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Бородавко назвал заявление Баха попыткой дестабилизировать ситуацию внутри России

Бородавко назвал заявление Баха попыткой дестабилизировать ситуацию внутри России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что организация может допустить до международных стартов россиян, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Заявление Баха — это не шантаж, а попытка дестабилизировать ситуацию внутри России. Все такие заявления делаются только с этой целью. Думаю, что вряд ли найдутся те спортсмены в сборной, которые пойдут на это. На мой взгляд, это провокация, делают вид, что они нам пойдут на какие-то уступки, хотят помочь спортсменам.

Но на самом деле здесь кроется более глубинный смысл: зная, что наш спортсмен не согласится на такие условия, в то же время Бах стремится показать, что они лояльны к российскому спорту», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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