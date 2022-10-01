Нортуг создаст свою команду для Ski Classics. Проект хочет поддержать семья Цукербергов

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг сообщил, что работает над созданием собственной команды для участия в марафонской серии Ski Classics.

«Мне очень хотелось иметь свою команду, думаю, это будет захватывающий проект. Надеюсь, следующей весной мы создадим коллектив высокого уровня с лыжниками, способными побеждать. Сейчас мне нужно приступить к работе и начать переговоры. При этом мы собираемся дать шанс нескольким молодым людям, помочь им прогрессировать и достичь самого высокого уровня. Думаю, что смогу передать им свой опыт, помочь и мотивировать», — приводит слова Нортуга VG.

Примечательно, что основным спонсором команды Нортуга может стать родная сестра мультимиллиардера Марка Цукерберга Рэнди, которая сама является исполнительным директором большинства проектов брата.

«С ними достигнута определённая договорённость. Посмотрим, что мы сможем реализовать вместе. Они готовы следовать за мной в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил норвежец.