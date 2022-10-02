«Спустя четыре недели он вернулся домой». Девушка Клебо показала милое фото с лыжником

Пернилла Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, опубликовала в социальных сетях милое фото с возлюбленным.

«Спустя четыре недели он вернулся домой», — подписала фото Пернилла, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Перниллы Досвик

Клебо оставил в комментариях к посту эмодзи «сердце».

Клебо вернулся в Норвегию после сбора в США. Ранее у Йоханнеса диагностировали растяжение верхней части подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил несколько недель полноценных тренировок.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.