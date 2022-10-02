Норвегия требует от FIS более быстрого решения по участию россиян в Кубке мира

Глава комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скугстад призвал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) перенести заседание, где будет решаться вопрос об участии или неучастии россиян в Кубке мира, на более ранние сроки.

«Считаю, что встречу, назначенную на 22 октября, нужно ускорить, чтобы мы получили решение относительно россиян на КМ и у нас осталось время определиться, как с этим быть. Заседание 22 октября слишком близко к этапу в Руке.

Поскольку сейчас обстановка ещё более серьёзная, чем в феврале, когда началась специальная военная операция России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), решение необходимо срочно. Лыжные гонки и вся Федерация лыжных видов спорта Норвегии живут согласно определённым ценностям. Соревноваться с русскими в нынешней ситуации будет совершенно невозможно», — приводит слова Скугстада VG.