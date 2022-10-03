Анастасия Прокофьева показала фото в роскошном красном платье

Российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, на котором она позирует в роскошном красном платье.
Фото: из личного архива анастасии прокофьевой
Напомним, на летнем чемпионате России по лыжным гонкам (лыжероллеры), который прошёл в Тюмени в сентябре, 26-летняя Анастасия Прокофьева одержала три победы. Сперва она выиграла гонку с раздельным стартом на 15 км классическим ходом, после чего выиграла коньковую разделку, а также беговой кросс.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Прокофьева заработала 93 очка и заняла 49-е место в общем зачёте. Победу одержала Наталья Непряева (973 очка).
Также посмотрите видео, как шведская лыжница Фрида Карлссон бросает топор в мишень:
- 3 октября 2022
-
08:32
-
08:01
- 2 октября 2022
-
14:46
-
13:59
- 1 октября 2022
-
17:00
-
14:50
-
11:50
-
10:32
-
10:06
- 30 сентября 2022
-
17:37
-
13:30
-
11:40
-
11:25
-
11:13
-
11:01
-
10:59
-
10:21
-
09:27
-
08:28
-
08:08
-
08:02
-
07:56
- 29 сентября 2022
-
23:42
-
23:29
-
18:59
-
13:55
-
13:50
-
11:51
-
09:53
-
08:06
-
00:41
- 28 сентября 2022
-
22:58
-
22:18
-
20:59
-
20:29