Анастасия Прокофьева показала фото в роскошном красном платье

Российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, на котором она позирует в роскошном красном платье.

Фото: из личного архива анастасии прокофьевой

Напомним, на летнем чемпионате России по лыжным гонкам (лыжероллеры), который прошёл в Тюмени в сентябре, 26-летняя Анастасия Прокофьева одержала три победы. Сперва она выиграла гонку с раздельным стартом на 15 км классическим ходом, после чего выиграла коньковую разделку, а также беговой кросс.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Прокофьева заработала 93 очка и заняла 49-е место в общем зачёте. Победу одержала Наталья Непряева (973 очка).

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