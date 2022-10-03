Вяльбе — о словах Баха: о подписании декларации вообще речи быть не может

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, допустив, что выступление российских лыжников под нейтральным статусом возможно.

«Президент FIS сказал, что шансов выступать в этом году у нас очень мало. Если шансы будут, то это может быть чемпионат мира. И, безусловно, это нейтральный статус. Также он сказал, что они будут действовать так, как им скажет МОК.

Буквально через день вышло заявление главы МОК Томаса Баха о том, что россиян надо допустить на соревнования, но они должны подписать некую декларацию, что они не согласны с СВО. Самое странное для меня то, что человек такого уровня пишет о том, что спорт стал очень политизированным. А кто его сделал таким, если не ты?



Завтра встретимся и пообщаемся с коллегами из нашей ассоциации. У меня сейчас есть желание убедить спортсменов, что даже если будет некий нейтральный статус, без всяких политических объяснений, то можно еще рассмотреть. О подписании декларации вообще речи быть не может. Но я бы в этой ситуации вообще никуда бы не поехала», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».