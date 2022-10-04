«Когда у тебя выходной день...» Юлия Ступак показала свой завтрак

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала свой завтрак в выходной день: пирожные, зефир, шоколадные хлопья в молоке и горячий напиток.

«Когда у тебя выходной день...» — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива юлии ступак

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от вынужденно покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона — 2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет принято 22 октября.

Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах: