«Когда у тебя выходной день...» Юлия Ступак показала свой завтрак

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала свой завтрак в выходной день: пирожные, зефир, шоколадные хлопья в молоке и горячий напиток.
«Когда у тебя выходной день...» — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива юлии ступак
27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от вынужденно покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.
Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона — 2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет принято 22 октября.
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:
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