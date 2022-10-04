Лыжница Стенсет: то, что происходит, не должно остаться для России безнаказанным

Норвежская лыжница Ане Аппельквист Стенсет прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что организация может допустить до международных стартов россиян, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

Спортсменка поддерживает позицию норвежской федерации, которая призывает не допускать Россию на международные старты и делегация которой недавно бойкотировала ежегодное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия там россиян.

«Поддерживаю решение норвежской федерации по бойкоту. То, что делает Россия, достойно порицания. Они нанесли большой ущерб Украине. Возможно, спортсмены не являются теми, кто непосредственно виновен в этой ситуации, но то, что происходит, не должно остаться для России безнаказанным. Путин тоже любит спорт, поэтому, как мне кажется, его задевает, что россиянам запрещают участвовать в международных турнирах», — приводит слова Стенсет Dagbladet.

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