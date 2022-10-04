Лотта Венг: будет неправильно, если российских лыжников допустят на чемпионат мира

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что организация может допустить до международных стартов россиян, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.
Спортсменка поддерживает позицию норвежской федерации, которая призывает не допускать Россию на международные старты и делегация которой недавно бойкотировала ежегодное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия там россиян.
«Необходимо придерживаться чёткой позиции. Трудно говорить об этом. Считаю, будет неправильно, если российских спортсменов допустят на чемпионат мира. Но в то же время им, наверное, будет скучно не участвовать в Кубке мира, знаю это по себе. Я слышала, что россиянам запретили участвовать в марафонской серии Ski Classic. Надеюсь, FIS сделает то же самое», — приводит слова Венг Dagbladet.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке.
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