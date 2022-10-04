В Госдуме призвали FIS наказать норвежскую федерацию за призывы отстранить россиян

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) вынести наказание норвежской федерации за призывы отстранить российских лыжников от международных стартов.

Напомним, часть делегации норвежской федерации лыжных видов спорта недавно бойкотировала ежегодное заседание FIS из-за присутствия там россиян.

«Норвежцам очень удобно говорить о невозможности соревноваться с россиянами. Они ведь лидеры в лыжных гонках. Точнее, считались таковыми до Олимпийских игр в Пекине, где наши спортсмены выступили феноменально. И норвежцам, очевидно, выгодно отсутствие российских спортсменов, а также тех, кто периодически указывает им о необходимости проверки оснований для выдачи лыжникам из Норвегии терапевтических исключений.



Без российских лыжников соревнования становятся попросту бессмысленными. А за призывы «забанить» россиян FIS должна как минимум вынести предупреждение норвежской ассоциации», — приводит слова Свищёва ТАСС.