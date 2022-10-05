Себастиан Самуэльссон поддержал отстранение россиян от международных стартов

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что организация может допустить до международных стартов россиян, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.
«Это вообще нелепая дискуссия. Большинство людей понимают, что отстранение россиян весной было правильным решением. С тех пор ничего не изменилось. Не произошло ничего, что могло бы оправдать отмену этого решения.
Позже выяснилось, что несколько отстранённых российских спортсменов высказывались в поддержку политики, которую ведёт их государство. Спорт использовался для распространения пропаганды. Многие российские спортсмены позировали с Путиным, мы знаем, что многие из них очень близки к политической власти в стране. Тогда стало ясно, что решение по отстранению полностью оправданно», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
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