Легендарная Терезе Йохауг рассказала о физической форме после завершения карьеры

Многократная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, как изменилась её физическая форма после завершения карьеры.
«Хотела бы сказать, что форма по-прежнему хорошая, но уже не настолько, как было раньше. Я заметила, что та подготовка не прошла зря, и в некотором смысле приятно видеть, что все тренировки, которые я выполняла, действительно помогли мне добиться успешных результатов. Но больше я не собираюсь хвастаться хорошим временем по итогам стартов», — цитирует Йохауг Dagbladet.
Сезон-2021/2022 стал для Терезе Йохауг последним в карьере на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
Йохауг продемонстрировала прекрасную форму на тренировке.
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