FIS утвердила важные изменения в систему начисления очков на «Тур де Ски»

Комитет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам утвердил изменения в системе начисления очков за многодневку «Тур де Ски».
Победитель соревнований с грядущего сезона будет получать 300 очков в общий зачёт Кубка мира, а не 400, как это было ранее. Далее, к примеру, лыжник, занявший третье место в зачёте «Тур де Ски», получит 270 очков вместо 240, а восьмое – 207 вместо 128. Таким образом, победа в многодневке станет менее значимой в борьбе за «Большой хрустальный глобус».
Призовой фонд «Тур де Ски» увеличили до 326 тыс. швейцарских франков. Выплаты для мужчин и женщин будут одинаковыми. Деньги будут присуждаться 20 лучшим в зачёте многодневки.
«Тур де Ски» в сезоне-2022/2023 пройдёт с 31 декабря по 8 января. Действующим чемпионом у мужчин является норвежец Йоханнес Клебо, у женщин — россиянка Наталья Непряева.
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