Йоханнес Клебо опубликовал стильные фото с тренировки

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото с тренировки.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Клебо вернулся в Норвегию после индивидуального сбора в Парк-Сити (США). Ранее у Йоханнеса диагностировали растяжение верхней части подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил несколько недель полноценных тренировок.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.
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