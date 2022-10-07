Дмитрий Губерниев: норвежские лыжники могут расслабиться, россиян не допустят

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев успокоил Норвежскую ассоциацию лыжного спорта, которая заявила о возможности бойкота международных соревнований в случае допуска на них российских спортсменов.

«Норвежские лыжники и федерация могут расслабиться, потому что российских лыжников не допустят до международных соревнований. Я считаю, что это спекуляция, что нас могут куда-то допустить. В боксе допустили, но Министерство спорта не рекомендует нашим ребятам выезжать за границу. Нам нужно добиваться своего, разговаривать с международной федерацией, но я хочу всех успокоить, наших лыжников не допустят. Пусть они спокойно готовятся к российским стартам.

Про норвежцев мы и так знаем многое, было бы странно, если бы они вели себя по-другому. Просто зачем им это нужно с точки зрения соперничества? Если ты спортсмен большого уровня, то должен соревноваться с лучшими, но в этом сезоне нас никуда не допустят. Люди, которые говорят обратное, мне кажется, сидят в четырёх стенах и даже в окно не смотрят», – приводит слова Губерниева Metaratings.