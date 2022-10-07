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Тренер сборной России рассказал, где планируется построить высокогорную базу для лыжников

Тренер сборной России рассказал, где планируется построить высокогорную базу для лыжников
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Алексей Черноусов рассказал, где именно на высокогорье будут тренироваться спортсмены.

«Планируется, что база будет расположена рядом с красивейшим озером Кезеной-Ам, которое находится на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. В советское время, насколько я знаю, там находилась база по подготовке гребцов. Но в конце 1990-х – начале 2000-х из-за военных действий всё было полностью разрушено.

Если ехать из Грозного на машине, нужно передвигаться через Шали, Сержень-Юрт, Беной, Дышне-Ведено и Харачой. По дороге придётся пересечь перевал, вершина которого расположена на высоте 2200 м. На машине можно доехать примерно за два часа», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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