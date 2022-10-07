Тренер сборной России рассказал, где планируется построить высокогорную базу для лыжников

Тренер сборной России по лыжным гонкам Алексей Черноусов рассказал, где именно на высокогорье будут тренироваться спортсмены.
«Планируется, что база будет расположена рядом с красивейшим озером Кезеной-Ам, которое находится на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. В советское время, насколько я знаю, там находилась база по подготовке гребцов. Но в конце 1990-х – начале 2000-х из-за военных действий всё было полностью разрушено.
Если ехать из Грозного на машине, нужно передвигаться через Шали, Сержень-Юрт, Беной, Дышне-Ведено и Харачой. По дороге придётся пересечь перевал, вершина которого расположена на высоте 2200 м. На машине можно доехать примерно за два часа», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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