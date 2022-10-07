«Уверен, работа будет закончена». Тренер сборной России — о новой лыжной базе в Чечне
Поделиться
Тренер сборной России по лыжным гонкам Алексей Черноусов рассказал о строительстве новой лыжной базы в Чечне.
«Для лыжников зимой главное условие для тренировок – наличие снега. Местные говорят, что снега выпадает очень много, но это утверждение нужно проверить специалистам. А для этого необходимо съездить в Кезеной-Ам зимой. Возможно, для местных жителей и 30 см снега – много, а для тренировок это просто ни о чём.
Но я уверен, что, если работа началась, о чём говорила Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата»), она будет закончена. И наши лыжники получат великолепную базу, разговоры о необходимости которой шли очень давно», — рассказал Алексей Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Комментарии
- 7 октября 2022
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
09:29
-
08:15
-
00:18
- 6 октября 2022
-
23:30
-
00:11
- 5 октября 2022
-
22:54
-
21:18
-
17:57
-
14:40
-
12:33
-
10:04
-
09:41
- 4 октября 2022
-
15:39
-
13:55
-
13:00
-
10:58
-
10:51
-
10:47
-
10:14
-
09:49
- 3 октября 2022
-
18:28
-
08:32
-
08:01
- 2 октября 2022
-
14:46
-
13:59
- 1 октября 2022
-
17:00
-
14:50
-
11:50
-
10:32
-
10:06
- 30 сентября 2022
-
17:37
-
13:30
Партнерский контент