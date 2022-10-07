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«Уверен, работа будет закончена». Тренер сборной России — о новой лыжной базе в Чечне

«Уверен, работа будет закончена». Тренер сборной России — о новой лыжной базе в Чечне
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Алексей Черноусов рассказал о строительстве новой лыжной базы в Чечне.

«Для лыжников зимой главное условие для тренировок – наличие снега. Местные говорят, что снега выпадает очень много, но это утверждение нужно проверить специалистам. А для этого необходимо съездить в Кезеной-Ам зимой. Возможно, для местных жителей и 30 см снега – много, а для тренировок это просто ни о чём.

Но я уверен, что, если работа началась, о чём говорила Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата»), она будет закончена. И наши лыжники получат великолепную базу, разговоры о необходимости которой шли очень давно», — рассказал Алексей Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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