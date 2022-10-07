Тренер сборной России рассказал, почему для постройки лыжной базы выбрали место в Чечне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Алексей Черноусов объяснил, почему новую лыжную базу решили построить в Чечне.

«Возле Кезеной-Ам транспортный поток совсем низкий по сравнению с тем же Терсколом, где в последние годы проводит сборы национальная команда. Я знаю, о чём говорю, поскольку сам был и там, и там в нынешнем году. В Кезеной-Ам трафика на дорогах практически нет.

Уже сейчас там можно работать на отрезке дороги вдоль озера и к древнему поселению Хой протяжëнностью около 7 км туда-обратно, а это здорово. Беговых маршрутов – сколько угодно, имитационные круги можно наметить абсолютно любые, высокой травы нет. Рядом перевал, где есть непрерывный подъём протяжённостью около 25 км, то есть можно проводить длительные тренировки в гору.

Проводить сбор в Кезеной-Ам можно уже сейчас в тех условиях, что есть. И только после этого можно понять, что именно необходимо доработать, какие замечания будут у спортсменов и тренеров», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.