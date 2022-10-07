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Президент FIS заявил, что решение об участии россиян в стартах будет зависеть от МОК

Президент FIS заявил, что решение об участии россиян в стартах будет зависеть от МОК
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Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш рассказал, что участие российских спортсменов в международных стартах будет зависеть от решения МОК.

«Мы пристально следим за действиями МОК и последуем тому, что они скажут. Независимо ли от того, каким будет их решение? По всей вероятности, да», – цитирует Элиаша Dagbladet.

На заседании правления в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) попросил все федерации исключить Россию и Беларусь из всех международных соревнований. Член МОК и вице-президент норвежской спортивной федерации Кристин Аасен Клостер высказалась о запрете для спортсменов.

«Решение от февраля остаётся в силе. У нас было заседание правления в сентябре, где мы обсудили ситуацию, и мы всегда будем говорить о пути назад. Конечно, в тот или иной момент придётся это сделать», — цитирует Кристин Аасен Клостер Dagbladet.

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Источник: Dagbladet

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